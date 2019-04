t’ASS opent na pannenkoekenhuisje ook ijsbar in Tivoli Wannes Vansina

16u42 0 Mechelen Vandaag heeft vzw JEC De Krone een tweede initiatief in het Mechelse Tivolipark voorgesteld. Exact een jaar na pannenkoekenhuisje t’ASS zullen jongeren met autisme ook een ijsbar bemannen.

Vzw JEC De Krone biedt werkervaring aan mensen met een autismespectrumstoornis (ASS). Dat in het Fort Van Duffel en sinds een jaar ook in Tivoli. Aan de speeltuin gaat woensdag een eerste keer een tot ijsbar omgebouwde trailer open. Voortaan kan je er van woensdag tot en met zondag terecht, tijdens vakantiedagen zelfs 7 dagen op 7.

“De ijsbar vervolledigt ons opleidingstraject. In Duffel leren we sociale vaardigheden en arbeidsattitudes aan gedurende zes maanden. Jongeren voor wie dat mogelijk is, kunnen vervolgens in t’ASS aan de slag als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt. De trailer mogen ze voortaan op volledig zelfstandige basis runnen”, legt Joris De Groote uit. Het ijs is overigens niet zelfgemaakt, maar ingekocht.

Volgens het stadsbestuur is het project niet alleen een opleidingskans voor jongeren met autisme, maar ook een meerwaarde voor het park. “Een zoveelste troef voor dit prachtig park”, aldus schepen Marina De Bie (Groen).