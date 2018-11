Syriër rookt joint in cel: drie maanden cel met uitstel TVDZM

14 november 2018

15u10 0

Karman A., een Syrische vluchteling, heeft van de rechter in Mechelen een celstraf gekregen van drie maanden met uitstel. Hij kreeg ook een boete opgelegd van 8.000 euro waarvan enkel 800 euro effectief. De Syriër werd schuldig bevonden aan druggebruik. De man werd op 8 januari 2018 betrapt in zijn cel in de gevangenis van Mechelen. Hij was toen een jointje aan het roken. Op 17 oktober moest hij zich voor die feiten komen verantwoorden op de rechtbank maar toen stuurde hij zijn kat. Daarom werd hij vanmorgen bij verstek veroordeeld. De man kreeg met het vonnis de minimumstraf. Als hij hiermee niet akkoord is, kan hij steeds beroep aanteken. Hij heeft hiervoor nog een maand de tijd.