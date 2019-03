Syndicale actie legt merendeel scholen lam: “Stakingsbereidheid is groot” Wannes Vansina

19 maart 2019

16u27 0 Mechelen Het schoolse leven ligt morgen woensdag grotendeels lam in de Mechelse regio. In zo goed als alle scholen wordt deelgenomen aan de algemene onderwijsstaking, al zijn de verschillen tussen de instellingen wel groot. Meestal is er noodopvang voor de leerlingen die niet thuis kunnen blijven, maar in sommige gevallen is zelfs daar geen personeel voor.

Driekwart van de scholen van de Mechelse scholengroep KITOS blijft woensdag gesloten. Enkele basisscholen hadden vandaag sowieso een pedagogische studiedag, maar voor het overige wordt in drie op de vier geen les gegeven. “Overal wordt opvang georganiseerd voor leerlingen die toch naar school komen”, verzekert woordvoerder Ingeborg De Cooman. Het blijkt exemplarisch voor de rest van de regio.

Ook in de zeventien scholen van Scholengroep Rivierenland wordt gestaakt. In de ene school gaat het om een of twee leerkrachten, elders om bijna het hele team. “Enkele scholen zullen een quasi normale werking kennen omdat er weinig stakende leerkrachten zijn, bij andere scholen zal het lesverloop heel moeilijk zijn maar zullen de aanwezige leerlingen wel worden opgevangen. Algemeen genomen is er een grotere stakingsbereidheid dan bij vorige stakingen”, zegt directeur Ivo Marnef van scholengroep Sjabi.

Een vaststelling die directeur van het Mechelse Sint-Romboutscollege René Schroyens ook maakt. “Ten opzichte van vorige stakingsoproepen stel ik nu vast dat de bereidheid om het werk neer te leggen groter is.” Al zijn er dus grote verschillen. In het Scheppersinstituut, op een boogscheut van het college, zijn er minder dan tien leerkrachten afwezig. Volgens de directeur wordt de vraag om meer middelen wel degelijk gesteund. “Maar daar mogen de leerlingen niet het slachtoffer van worden.”

In het secundair wordt gestaakt, maar zeker in het basis- en kleuteronderwijs is de stakingsbereidheid groot. “Op de duur ben je niet meer aan het lesgeven, wel kinderen aan het verzorgen”, klinkt het in kleuterschool Gekko in Bonheiden, waar twee derde van de leerkrachten er morgen niet zal zijn. Kinderverzorgster krijgen volgens hen immers te weinig uren, wat problematisch is in combinatie met het toenemend aantal kinderen dat niet zindelijk is.

Geen opvang

In sommige gevallen brengt de staking ouders in een lastig parket, want niet alle scholen organiseren opvang. “We verwachten dat er een viertal scholen zullen zijn waar iedereen staakt en er dus niet in opvang kan voorzien worden”, zegt directeur Ivo Marnef van Sjabi. Voorzien onder meer ook geen opvang: GLOC, Octopus en Sint-Katarina in Sint-Katelijne-Waver, de Putse Vrije Basisschool, de Heilig Hartschool in Koningshooikt en de basisscholen van Itegem en Booischot. Ook in de basisschool van het Sint-Romboutscollege geen opvang. “Er is gewoon niemand”, luidt het daar nog.