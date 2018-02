Swinnen Printing stopt de persen ZAAK GAAT OVER IN HANDEN VAN MECHELSE DRUKKERIJEN WANNES VANSINA

22 februari 2018

02u46 0 Mechelen Patrick Swinnen (67) zet eind deze maand een punt achter zijn drukkerij in Hofstade. Hij zal dan bijna veertig jaar actief zijn geweest met het drukken van vooral overheidscommunicatie, maar ook voor zijn eigen beurs Wonen. De overnemer die nu komt aankloppen, heeft een nog langere traditie: de Mechelse Drukkerijen.

De toenmalige reclamemaker richtte Swinnen Printing op in 1980. "Ik werkte in een reclamebureau en zag de opmars van het offsetprinten. Ik zag de opportuniteit en stapte uit de reclamewereld. Ik was de eerste in het Mechelse met een offsetmachine", blikt hij terug.





Een goede keuze toen, al kreeg de grafische sector het de jongste jaren wel moeilijk. "Er is een concentratie bezig. De grotere drukkerijen slokken de kleintjes op. De machines worden hoe langer hoe sneller, en ook groter, waardoor de productiecapaciteit stijgt, terwijl de vraag daalt. Je kan alleen standhouden als je in een nichemarkt als het 3D-printen of verpakkingen zit."





De Gordel en Plop

Zelf zat hij in zo'n nichemarkt. Swinnen Printing werkte voor 80 procent voor overheden. De kans is klein dat u nog niets van zijn bedrijf in handen kreeg. Hij drukte jarenlang het stedelijk infoblad van de stad Mechelen (in de tijd van Margaretha en Onder den Toren), maar evengoed die van de omliggende gemeenten zoals Bonheiden, Haacht, Sint-Katelijne-Waver en Zemst. Hij drukte bierkaarten ter promotie van grondwitloof en signalisatiepijlen voor De Gordel, maar evengoed Studio 100-promotiemateriaal voor Kabouter Plop en Maya De Bij.





Swinnen stond ook mee aan de wieg van Steps en Bizzy Magazine. "Het liefste dat ik deed, was meedenken met de klanten."





Ook heel belangrijk: Swinnen drukte 33 jaar de reclamecampagne voor Wonen, de grote woon- en interieurbeurs die Patrick Swinnen zelf met Willy Brems organiseerde in de Nekkerhal in Mechelen. "Helemaal in het begin, in 1983, was het moeilijk om als onbekend bedrijf aan drukwerk te geraken. Na een opendeurdag voor Brems te hebben gedaan, beslisten we de beurs te organiseren. Werk verzekerd."





De beurs liet hij een paar jaar geleden over aan Artexis. "Ik mis dat wel, maar er zijn andere dingen om dat mee op te vullen. Nu kan ik in januari ook al eens met vakantie gaan."





Reizen, dat is onder meer ook wat hij wil gaan doen vanaf volgende maand. "Er zijn nog een aantal reizen die ik niet heb kunnen doen omwille van mijn bureau en Wonen. Op 1 maart zal ik een blij man zijn, ook al heb ik mij geen moment verveeld en mijn werk altijd graag gedaan. Het is nu tijd voor iets anders."





Vrijwilligerswerk

Stilzitten is er evenwel nog niet bij. "Ik blijf mij nuttig maken. Ik heb mij hier en daar al aangemeld om vrijwilligerswerk te gaan doen." De drie medewerkers vonden intussen ander werk, alle activiteiten van Swinnen Printing verhuizen naar de Maanstraat in Mechelen, naar de Mechelse Drukkerijen.





Die drukkerij is al in 1936 opgericht door de familie Windels. "Ik ben van de derde generatie", zegt zaakvoerder Charles Windels. Hij en zijn twintig medewerkers zullen het werk van Swinnen verderzetten. "Hij heeft zijn klantenrelaties altijd hoog in het vaandel gedragen en wij zullen hen op dezelfde manier blijven bedienen."





De keuze voor de Mechelse Drukkerijen is geen toeval. Beide drukkers werkten al lang samen. "We kennen elkaar al jaren en zijn meer collega's dan concurrenten."