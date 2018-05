Supporters helpen Racing Mechelen boete betalen 02 mei 2018

02u32 0 Mechelen De Kapelse Racing-vrienden zijn op het idee gekomen om hun voetbalclub Racing Mechelen te helpen bij het betalen van een geldboete van achthonderd euro. Die boete werd door Provinciaal Comité van Antwerpen opgelegd na de thuiswedstrijd tegen Vorselaar.

Na een rode kaart brak een vechtpartij uit tussen een aantal supporters en werd de match werd stilgelegd. "Bijzonder jammer dat zulke mensen zoveel kapot maken", vertelt Terry Christiaens, voorzitster van de supportersclub De Kapelse Racing-vrienden. Zij kwamen naar aanloop van de voorbije wedstrijd op het idee om geld in te zamelen om te helpen bij het betalen van de boete. "Vierhonderd euro komt van onze supportersclub, door het geld te schenken dat normaal bestemd is voor de bustrip op verplaatsing. Deze keer zijn we dus gewoon met de auto's gegaan. Verder waren er ook spontane donaties van andere supporters en sympathisanten", gaat Terry verder. "Het is zo mooi om te zien dat deze mensen spontaan naar ons komen en ons vijf tot een iemand zelfs tweehonderd euro gaf."





Het bedrag van de boete zal dus sowieso gehaald worden maar stiekem wordt ook gehoopt om nog een extra centje in te zamelen voor de club. Die reageert overigens heel positief op de actie. Enkele betrokkenen van de vechtpartij werden op het matje geroepen bij het bestuur. (TVDZM)