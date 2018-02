Summer Jump springt festivalzomer in 24 februari 2018

02u34 0 Mechelen Mechelen is een groot familiefestival rijker. Op 11 en 12 augustus palmt Summer Jump recreatiedomein De Nekker in, niet alleen met populaire namen uit de muziek, maar ook een gigantisch opblaasblaar speelpark, voor kinderen én volwassenen.

Het sport- en recreatiedomein had lang met Lekker Nekkere haar eigen festival, tot de provincie daar in 2015 een einde aan maakte. Deze zomer vult Summer Jump die leemte in, een organisatie van het eventbureau WA Events, dat in Haacht het indoorspeelpark o2Play uitbaat. "Daarnaast toeren we Europa rond met onze o2run, het grootste mobiele pop-up pretpark ter wereld met Wipe-out geïnspireerde toestellen", vertelt Aldwin De Neeff. Deze zomer wil WA Events een stapje verder gaan en een heus festival op poten zetten. Dat betekent al wat het te bieden heeft plus livemuziek. De keuze voor De Nekker lag voor de hand.





Families

"We werken al drie jaar goed samen. In de paasvakantie staan we er met een hindernissenbaan. We hadden ook de indruk dat meestal voor De Schorre in Boom werd gekozen en dat Mechelen wat links bleef liggen."





Op zaterdag focust Summer Jump op families met kinderen. De organisator wist enkele grote namen te strikken, maar mag voorlopig enkel die van de Ketnetband vrijgeven. "De 2Step Dance Company, gekend van de Belgium Got Talent-finale, zorgt voor een dancefloor waar de deelnemers dance battles en moves kunnen aanleren. Kinderen kunnen het opnemen tegen hun ouders." Zondag wordt dan weer een festivaldag waar jongeren en volwassenen het kind in zich naar boven kunnen halen. "Op de affiche onder meer 2Fabiola, Michael Shack en Level Six." Tickets kosten 32 euro. Er is plaats voor twee keer 6.000 bezoekers.





Info: www.summerjump.be.





(WVK)