Succesboek ‘MUYSEN – MUIZEN’ krijgt tweede druk en vervolg Wannes Vansina

15 januari 2019

Het uiterst succesvolle 'MUYSEN – MUIZEN' krijgt een tweede druk en een vervolg. Daarnaast komen er ook wandelingen gebaseerd op het heemkundige fotoboek.

De 600 exemplaren van de eerste druk van het boek waren bij de lancering een kleine maand geleden meteen allemaal de deur uit. Omdat de vraag blijft, beslisten de makers om met een tweede druk te komen. Heel wat werk. “De platen zijn weggesmeten dus moeten we het volledige productieproces herhalen. Daardoor zal de netto kostprijs ook iets hoger zijn: 30 euro. Ter compensatie krijgen de kopers een extra verhaal”, zegt ‘visuele verhalenverteller’ Steven Andries, een van de auteurs.

Wandelingen

Met het boek willen ze voor meer leven in de brouwerij zorgen in Muizen. Zo zullen ze in september wandelingen organiseren met het boek. Dat willen ze ook doen voor nieuwe inwoners van de Mechelse deelgemeente. “We hebben de stad de vraag gesteld of ze geen boeken wil kopen om uit te delen aan nieuwkomers bij wijze van welkomstgeschenk.” De tweede druk moet klaar zijn tegen het lenteconcert van Musina in maart.

Vervolg

Intussen denken ze al volop na over een vervolg. Dat moet een portrettenboek worden. “Bij de inzameling voor ons eerste boek hebben we heel veel mooie portretten gekregen. Wie er nog van zijn (over)grootouders, bezorg ze ons! Wij zullen ze dan bundelen en er telkens een klein verhaaltje bij vertellen”, licht Andries een tipje van de sluier.

Bestellen kan tot 15 februari door 30 euro te storten op BE21 063654135703 (GKCCBEBB) met vermelding van de naam en voornaam van de afhaler.