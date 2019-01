Subsidies maken van Mechelse omgeving “dynamisch belevingslandschap” Wannes Vansina

17u07 0 Mechelen Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos krijgen van Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege 300.000 euro voor de voortzetting van het project Open Ruimte In en Om Mechelen (ORIOM). Het moet veerkrachtigere, meer verbonden en toegankelijkere open ruimtegebieden opleveren.

Schauvliege investeert 1,8 miljoen euro in zes strategische projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen, waaronder dus ORIOM. Dankzij de subsidie kunnen de drie kernpartners en de lokale besturen van Mechelen, Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek, Zemst, Boortmeerbeek en Duffel bouwen aan een geïntegreerd en dynamisch belevingslandschap. Bedoeling is de resterende open ruimte te vrijwaren en, waar mogelijk en wenselijk, te verbinden. “Ik wil de realisatie van de groenblauwe verbinding tussen stad en Dijle-Zennevallei ondersteunen. Door het efficiënt inzetten van beschikbare middelen en via een samenwerking tussen Vlaanderen, gemeenten en andere partners kan in de komende jaren op terrein heel wat worden gerealiseerd”, zegt Schauvliege.

Myrtle Verhaeven, projectcoördinator van ORIOM, noemt de toekenning “uitstekend nieuws”. “Het laat ons toe verder te bouwen op wat we de voorbije 2,5 jaar hebben opgezet.” En dat is heel wat, zo blijkt. “Tijdens de eerste jaren van verkennen, inventariseren en projectpartners samenbrengen hebben we werkgroepen rond verschillende deelgebieden opgericht. Die buigen bijvoorbeeld over de ontwikkeling van Kauwendaal tot een volwaardig stadsbos en hebben een gebiedsvisie voor de Zenne- en Barebeekvallei opgemaakt. Ook hebben we verschillende andere projectsubsidies binnengehaald.” Een van de meer zichtbare realisaties was de komst van een wandelkaart met daarop alle kindvriendelijke routes. “Maar ook op het terrein gaan mensen zaken beginnen zien. Zo starten we binnenkort met de herinrichting van de Stuivenbergbaan in Willebroek om de otter toe te laten vlot van de Rupel naar het Blaasveldbroek te gaan”, aldus Verhaeven.