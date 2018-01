Subsidie voor bedrijven die kiezen voor e-mobiliteit 30 januari 2018

De stad Mechelen roept een subsidiereglement in het leven dat bedrijven moet aanzetten om te kiezen voor elektrische mobiliteit. Bedrijven kunnen 750 euro krijgen voor de plaatsing van een laadpaal op eigen terrein, wanneer deze wordt opengesteld voor iedereen. Deelinitiatieven en taxibedrijven kunnen dan weer een 4.000 euro krijgen voor de aankoop van een elektrische wagen. "Alle benzine- en dieselwagens gewoon vervangen door een elektrisch exemplaar is zeker niet dé oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk. Toch is het belangrijk dat er meer elektrische wagens verschijnen. In een stedelijke context kunnen ze de luchtkwaliteit verbeteren en ze zorgen er ook voor dat de totale CO2-uitstoot omlaag gaat", aldus schepen Marina De Bie (Groen). (WVK)