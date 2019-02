Studiewerk van start voor oprichting nationaal park Wannes Vansina

21 februari 2019

09u22 0

De stad Mechelen start dit jaar met de uitrol van een nationaal park, een van de speerpunten in de campagne van de stadslijst. “Het is ook voor mij persoonlijk een grote droom om dat deze legislatuur te realiseren. Het vergt echter wel serieus wat inspanning: we moeten niet alleen starten met een goed plan, we moeten er ook voor zorgen dat de investeringen elkaar op verschillende domeinen versterken. Daarom is dit jaar vooral een studiejaar”, zegt eerste schepen Patrick Princen (Groen). Het nationaal park moet de bestaande groenstructuren en natuurgebieden die de stad heeft met elkaar verbinden, onder meer door nieuwe bosgebieden te creëren. De stad investeert dit jaar 2,24 miljoen euro in groenbeheer. Daarnaast gaat 772.357 euro naar de aanleg van nieuwe parken en aanplantingen van bomen en ander groen.