Studenten verpleegkunde organiseren reanimatiemarathon 15 maart 2018

02u33 0

De verpleegkunde-opleidingen van Thomas More Mechelen en van Track5-partner Sint-Norbertusinstituut Duffel namen gisteren deel aan een reanimatiemarathon die in heel Vlaanderen plaatsvond. In Mechelen trachtten ze samen met de stad en het Rode Kruis Mechelen-Bonheiden zoveel mogelijk mensen te leren hoe ze een mensenleven kunnen redden, onder meer tijdens een massa-reanimatietraining voor scholieren op de Veemarkt. In de namiddag was het de beurt aan stadspersoneel. De actie eindigde tijdens de avondspits in het station, waar pendelaars de kans kregen hun reanimatie-vaardigheden in te oefenen op poppen. (WVK)