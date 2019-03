Studenten verpleegkunde leren collega’s beroerte herkennen Wannes Vansina

13 maart 2019

Hoe herken je een beroerte? Eerstejaarsstudenten verpleegkunde van Thomas More in Mechelen leerden het deze middag hun collega’s van andere opleidingen aan naar aanleiding van de Week van de zorg. “Een beroerte wordt nogal snel afgedaan als iets dat alleen oudere mensen kan overkomen. Niets is minder waar. Meer en meer jonge mensen worden getroffen door een beroerte. En dat heeft dikwijls heel grote gevolgen op hun dagelijkse leven”, luidt hun motivatie. De studenten leerden in de vier Mechelse campussen de FAST-test aan en moedigden hen tevens aan de app 112 BE te installeren. “Snel een beroerte herkennen is de eerste stap; snel de hulpdiensten verwittigen is de tweede.”