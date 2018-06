Studenten tonen nieuwe modetrends 15 juni 2018

Benieuwd naar de modetrends voor volgende winter? Dan moet je vanavond in De Loods zijn. De studenten mode van Ursulinen Mechelen houden er een kleurrijke modeshow met hun afstudeercollectie. Ze ontwierpen niet alleen de kostuums, ze zullen ze ook zelf dragen. Bij de generale repetitie gisteren zagen wij iconische jurken gemodelleerd naar Doornroosje, Zorro of Iris Apfel, net zoals megagrote hoeden, historische kostuums en de rode bloementheaterkostuums voor 'Zoo of Life'. De afstudeershow is een nieuw hoogtepunt nadat de studenten eerder als dresser meewerkten aan de modeshos van Dries Van Noten. (WVK)