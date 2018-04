Studenten strikken sterrenchefs voor eerste Mechelen Culinair 26 april 2018

02u39 0 Mechelen Drie vrienden organiseren volgend weekend het tweedaags foodfestival Mechelen Culinair. Voor hun eerste editie wisten de studenten meteen drie sterrenchefs te strikken.

De broers Seppe (25) en Jan Van Den Broeck (23) en Nicolas Hermans (25) omschrijven zichzelf als Bourgondiërs. Helaas blijven ze in Mechelen een beetje op hun honger zitten. "Mechelen is mooi geëvolueerd, maar de horeca is wat achtergebleven. Met ons foodfestival willen we laten zien welk culinair talent de stad wel nog in huis heeft", vertellen de drie. De meeste van de tien restaurants die lekkers zullen serveren in Lamot, zijn dan ook Mechels. Blikvangers zijn echter de sterrenchefs van De Pastorale (Reet), Centpourcent (Sint-Katelijne-Waver) en De Tuinkamer (Beerzel, gesloten sinds eind vorig jaar). "In het begin was het moeilijk om restaurants te vinden, want we kregen meteen de vraag 'En wie doet er mee?'. Maar toen Cosma en vervolgens Centpourcent hadden toegezegd, ging het vanzelf. De restaurants serveren op één na twee gerechtjes van 6,25 of 8,75 euro." Centpourcent serveert bijvoorbeeld langoustines met ossenstaart, koffie en asperges, Pastorale aubergine met morieltjes, peterselie en Holsteinlende. Buiten staan nog eens zes foodtrucks en negen bartrucks. "Elke stad heeft zijn foodfestival. In Mechelen was er Mechelen Mercado, maar dat is er nu niet meer." Ze mikken op minstens 5.000 bezoekers. Mechelen Culinair vindt op zaterdag en zondag plaats van 12 tot 22 uur. Meer info: www.mechelenculinair.be. (WVK)