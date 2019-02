Studenten organiseren ‘escaperoombattle’ ten voordele van Prinses Harte Wannes Vansina

19 februari 2019

12u41 1 Mechelen Zeven eerstejaarsstudenten ‘Handelswetenschappen’ organiseren op 30 maart Hartescape: een ‘escaperoombattle’ met lounge bar op de Korenmarkt in Mechelen ten voordele van de vzw Prinses Harte.

De studenten van de KULeuven kregen de opdracht van hun prof om iets te organiseren voor een goed doel. Aanvankelijk dachten de zeven geïnspireerd door het Lipton Labyrint aan een doolhof, maar dat bleek moeilijk realiseerbaar. Maar het deed hen wel belanden bij hun uiteindelijke project: Hartescape. “Op de Korenmarkt komen twee bureelcontainers die dienst zullen doen als escape room. Twee groepen kunnen tegen elkaar ‘battelen’. Wie het eerst buiten raakt, wint”, vertellen Arthur Schurmans, Elliot Smolders en Fien De Smet.

Ze bedachten het spel niet zelf, maar gingen in zee met Jonas Douchy van Escape Boxes, een Mechelse bedrijfje dat mobiele escape rooms bedenkt en verhuurt. “Hij heeft ons enorm geholpen.” Wat niet wegnam dat er geen stress was. “De beslissing van het Mechels stadsbestuur in verband met de huur van de Korenmarkt kregen we pas op de dag van onze deadline”, lachen ze.

De studenten kozen niet alleen voor Mechelen omdat twee leden van hun groep in de stad wonen, ze vinden het ook een geschikte locatie. Goed doel werd het Mechelse Prinses Harte. “Al onze onkosten worden gedragen door middel van sponsoring - onze hoofdsponsor isCrowe Spark - dus al onze winst is voor de vzw die zich inzet voor kinderen met kanker.”

Groepen van vier tot zes personen kunnen zich vanaf donderdag inschrijven via de website van Hartescape. Ze betalen 30 euro voor een spel van (maximum) 20 minuten. Deelnemers maken kans op een bezoek van een ‘escape box’.

