Studenten organiseren eerste massa-TD 22 maart 2018

"Mechelen moet niet onderdoen voor haar grote broer Antwerpen en andere studentensteden." Dat was de boodschap die de vier Mechelse studentenverenigingen Educa, Intermedia, Retabo en Toeristika gisteren wilden geven met de organisatie van een eerste massa-TD 'All 4 One' in De Loods. Volgens de organisatoren is Mechelen de laatste jaren enorm beginnen openbloeien als studentenstad. "We laten zien dat Mechelen niet moet onderdoen op het vlak van studentenleven en proberen het studentenleven zelf in een beter daglicht te stellen", zegt Jens Goossens. Bedoeling is dat deze massa-TD het begin is van een nieuwe traditie. (WVK)