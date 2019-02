Studenten organiseren benefietevenement voor collega die vreselijk verkeersongeval overleefde Wannes Vansina

12 februari 2019

18u43 33 Mechelen Het Mechelse studentenleven is in de ban van wat hét feestje van het jaar moet worden: de ROYal TD. Niet zozeer omwille van de deejays, wel omwille van de bestemmeling van de opbrengst: een student die drie ledematen verloor bij een vreselijk verkeersongeval. “Hij is een voorbeeld voor ons allemaal”, zeggen de organisatoren.

Roy Kunnen is een 21-jarige student uit Bree die sinds 2017 Information Management & Security studeert aan de Thomas Morehogeschool. Op 25 mei raakte hij betrokken bij een vreselijk verkeersongeval, dat hem twee benen en een arm kostte. Daarop besliste het presidium van studentenclub Retabo om een benefietevenement op te zetten om zijn penningmeester en diens familie financieel te ondersteunen, een actie waarvan de coördinatie intussen werd overgenomen door studenten Amélie Ardoullie en Naomi Fallein en studentencafé De Planeet-bazin Mieke Buelens.

“Protheses zijn een hele grote kost en er zijn ook aanpassingen aan de woning en de wagen nodig. Daarnaast wil Roy in Mechelen blijven studeren en dan is ook een aangepast kot aan de orde”, vertelt Amélie. Zij en haar collega’s pakken het groots aan. “Roy dacht wat we een klein TD’ke zouden doen in de kelder van De Planeet, maar dat draait anders uit”, lacht Naomi. Op het programma staat niet alleen een ROYal TD op 1 maart in De Loods, maar ook een voorafgaandelijke After Work Drink en twee ‘ROYal bakery’s’ op de hogeschool. “Het moet 15.000 euro opbrengen. Minimum!”, zegt Amélie.

De steun is immens. De studenten krijgen de zaal gratis, tal van cafés, frituren en brouwerijen sponsoren. De jeugdherberg stelt een verdieping ter beschikking om de familie van Roy de avond van de TD te herbergen. Alle studentenclubs, zelfs die van Sint-Katelijne-Waver, zetten hun schouders onder de ticketverkoop. “Er wordt vaak negatief gedaan over studentenverenigingen, maar mijn ervaring is dat het grote vriendengroepen zijn. Zij zorgen ervoor dat zo’n jonge mens van 21 ondanks alles positief in het leven staat. Hij wordt letterlijk en figuurlijk op handen gedragen”, zegt Mieke.

De organisatoren zien Roy zelfs als een voorbeeld. Hij zette zijn studies verder, engageert zich voor een vereniging voor rolstoelgebruikers, kwam op bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Als iedereen zo positief zou ingesteld zijn, dan zouden we met zijn alleen een pak verder staan”, zegt Mieke. “Als je zoiets meemaakt in je vriendenkring, dan besef je: ‘Wat zitten we te zagen over onnozele dingen’.” Zijn positiviteit en ongelofelijke humor werken ook aanstekelijk voor het organiserende team van in totaal zo’n 15 man. “Voor zo iemand is het gemakkelijk om tijd en moeite te steken in zo’n evenement. Hij is heel dankbaar en wilde ook meewerken, maar dat hebben we hem als ‘guest of honour’ moeten verbieden”, besluit Amélie.

De After Work Drink vindt plaats van 16 tot 21 uur, de TD van 22 tot 4 uur. Kaarten kosten 30 euro (tafel voor vijf personen) en 7 euro in voorverkoop en zijn onder meer verkrijgbaar bij De Planeet. Giften zijn ook meer dan welkom.

Meer informatie op de Facebookpagina ‘RoyalEvents’.