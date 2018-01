Studenten ontwerpen warmere onthaalruimte voor De Lisdodde 24 januari 2018

Op vraag van De Lisdodde hebben achttien studenten 'Interieur & Service Design' van Thomas More Mechelen ontwerpen gemaakt voor de inkomhal en cafetaria van het Mechelse woonzorgcentrum. "We hebben hen gevraagd om de ruimtes meer een thuisgevoel te geven en om ze uitnodigender te maken voor ontmoeting", zegt directeur Astrid Gepts. Docente Nansi van Geetsom ging graag in op het verzoek. "Om de ruimtes kwalitatief te kunnen ontwerpen zijn de studenten komen observeren en hebben ze interviews afgenomen van bewoners en medewerkers. De gebruiker staat centraal."





De zes resulterende ontwerpen worden gedurende een maand tentoongesteld. Vervolgens zal De Lisdodde bekijken wat kan worden gerealiseerd.





