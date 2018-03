Studenten leren reanimeren 09 maart 2018

In het Busleyden Lyceum kwamen gisteren zo'n 150 studenten samen voor een initiatie reanimeren. De sessie kaderde binnen de campagne Week van het Hartritme. Cardioloog van het Imeldaziekenhuis in Bonheiden Bavo Ector van Imeldaziekenhuis kwam de initiatie begeleiden. "De Week van het Hartritme wil het overlevingspercentage bij hartstilstand verhogen. Van de 10.000 burgers die dit drama jaarlijks meemaken, overleeft gemiddeld slechts 10 procent door het gebrek aan onmiddellijke en adequate hulp. Deze sensibiliseringsactie om het nationale bewustzijn te laten toenemen vindt enerzijds plaats voor studenten in een 25-tal scholen in heel België vanaf februari, en voor het grote publiek vanaf half mei en tijdens de officiële Week van het Hartritme van 28 mei tot 1 juni 2018, zowel in de scholen als de ziekenhuizen", klinkt het. (AVH)