Studenten bedenken oplossingen voor slimme steden

Mechelen Een routeplanner die op basis van het verkeer, het weer en het openbaar vervoer je de snelste weg toont. Het was maar een van de oplossingen die studenten van Thomas More woensdag voorstelden.

In 2050 woont 70 procent van de wereldbevolking in een stad, voorspelt Unicef. Hoe houden we die steden leefbaar? Dat was de vraag waarover de laatstejaarsstudenten van Interactive Multimedia Design van de Thomas More-hogeschool in Mechelen twaalf weken lang nadachten en werkten.





Woensdag stelden ze het resultaat voor de 'smart cities' van de toekomst voor op een Inspiratiebeurs in Campus Kruidtuin. Zoals EcoFlavor, een app die je de weg wijst naar de winkel met de meest milieuvriendelijk geproduceerde voedingsproducten. Of wat dacht je van MOOV: een routeplannen die zijn routes berekent op realtime data over verkeer, het weer en openbaar vervoer. "Door die informatie te combineren worden routes en vervoersmiddelen voorgesteld, die gebruikers op dat specifieke moment op de meest geschikte manier door het verkeer loodsen", aldus de makers.





Andere studenten zochten het dan weer bij ... de Albert Heijn en de zelfscanapp. Hun toepassing houdt bij welke producten je thuis hebt en wanneer deze vervallen. "Bitesight confronteert je ook met voedselverspilling met een wekelijks overzicht van de vervallen producten in je voorraadkamer."





