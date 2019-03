Student krijgt opschorting voor fietsdiefstal TVDZM

01 maart 2019

19u12

De rechter in Mechelen heeft een jonge student een opschorting van straf gegeven gedurende drie jaar. De jongeman werd eerder al veroordeeld tot een celstraf van twee maanden effectief voor een fietsdiefstal maar tekende nu verzet aan. De jongeman ontkende de fietsdiefstal niet. Het was volgens de verdediging een domme en luie beslissing. “De diefstal gebeurde op oudejaarsnacht. In plaats van de juiste beslissing te maken en ofwel met de taxi ofwel te voet naar huis te gaan, besloot hij om een fiets stelen. Dom”, klonk het nog