Student (22) boekhouden lichtte Rode Kruis op voor 60.000 euro TVDZM

18 februari 2019

12u50 0 Mechelen Een 22-jarige student uit Schaarbeek stond vanmorgen terecht voor oplichting. De jongeman vervalste een factuur van het Rode Kruis en kreeg zo ruim 60.000 euro op zijn rekening gestort. Hij riskeert twaalf maanden cel met een eventueel uitstel.

Het was het Rode Kruis zelf dat de oplichting opmerkte in 2017. Hierop werd naar de politie gestapt en klacht ingediend. Vanochtend moest de jongeman, die momenteel studeert voor boekhouder, zich komen verantwoorden voor de Mechelse rechter. “Hij onderschepte een factuur en veranderde het rekeningnummer van het Rode Kruis in het zijne”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot. “Op die manier werd er een aanzienlijk bedrag op zijn bankrekening gestort.” Volgens het Rode Kruis ging het om meer dan 60.000 euro. De jongeman gaf de feiten toe. Tegen de rechter vertelde hij dat hij met het geld een deel openstaande boetes betaalde en enkele andere uitgaven deed. Een deel van de 60.000 euro werd al terugbetaald, zo’n 24.000 euro nog niet. Dat bedrag werd door het Rode Kruis teruggevorderd. De jongeman gaf de rechter nog mee dat hij bereid is om de schade terug te betalen. “Maar alleen weet ik niet hoe ik dat moet doen”, klonk het. “Ik werk nog niet.” Over de gevorderde celstraf was de twintiger kort. Hij vroeg een opschorting van straf om zo zijn strafblad blanco te houden en niet in de problemen te komen om later een job te vinden. Een vonnis volgt op 13 maart.