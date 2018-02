Stroompanne verstoort ontbijt en 'de zotte morgen' 22 februari 2018

Een paar honderd gezinnen aan weerszijden van de Koningin Astridlaan zaten woensdagochtend veertig minuten zonder elektriciteit. Om 6.37 uur viel de stroom uit in een deel van de Heihoek en in de buurt van de Dageraadstraat. Voor een beperkt aantal aansluitingen op de Astridlaan duurde de panne tot iets over 8 uur. (WVK)