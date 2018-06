Strijd tegen vuil doet GAS-inbreuken verdubbelen 13 juni 2018

02u51 0 Mechelen In 2017 werden in Mechelen 1.224 GAS-dossiers opgestart, tegenover 739 het jaar voordien. Dat is vooral het gevolg van het opdrijven van de strijd tegen vervuilers.

De stijging is op het conto te schrijven van zowat alles dat met bevuilen van het openbaar te maken heeft. Het aantal vaststellingen van sluikstorten steeg zo van 179 in 2016 tot 354 in 2017. Ook zwerfvuil (van 139 naar 168), wildplassen (van 96 naar 144) en het aanbieden van afval op een verkeerd tijdstip (van 29 naar 83) deden het aantal vaststellingen toenemen, net als nachtlawaai (van 10 naar 67 ). Het beleid verklaart de stijging door de extra inzet om overlast tegen te gaan. Daartoe werd een extra vaststellende ambtenaar aangesteld. "Ironisch genoeg betekenen meer boetes dus dat we het probleem van sluikstorten meer dan ooit onder controle krijgen, met meer toezicht, meer vaststellingen en meer betrappingen dan ooit. Het streven naar een nette, leefbare stad blijft prioriteit", zegt burgemeester Bart Somers (Open Vld). De stad treedt streng tegen vervuilers op omwille van de theorie dat overlast kleine criminaliteit in de hand werkt. "Het onderhouden en proper houden van een stad heeft namelijk een belangrijk preventief effect ten aanzien van kleine misdrijven", zegt preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V).





1.224 GAS-dossiers is zeker geen record. Vorige bestuursperiode werden jaarlijks een pak meer GAS-boetes uitgeschreven, maar toen kwamen ook veel meer inbreuken in aanmerking voor een administratieve sanctie. (WVK)