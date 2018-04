Straffen met uitstel voor inbrekers 07 april 2018

Twee inbrekers zijn gisteren veroordeeld tot celstraffen met uitstel. De twee werden opgemerkt aan een appartementsgebouw in Mechelen toen ze aan het prutsen waren aan een slot. Toen ze de deur niet open kregen, gingen ze naar buiten en observeerden ze het gebouw een lange tijd. Hierop werd de politie gebeld en die rekende hen in. Beiden ontkenden alles en vroegen de vrijspraak. De 46-jarige Milan K. beweerde dat hij enkel de minnaar van zijn ex wou aanspreken. "Ik fungeerde enkel als tolk. Meer heb ik niet gedaan", voegde kompaan Dejan T. (31) nog toe. Hun pleidooien haalden niet veel uit. De rechter legde de veertiger een celstraf van acht maanden met uitstel op, de dertiger kreeg zes maanden met uitstel. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet gekend. (TVDZM)