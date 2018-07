Straf met uitstel voor winkeldieven 13 juli 2018

Twee neven uit Wit-Rusland zijn elk veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel. De twee kwamen asiel aanvragen in België en verbleven in een asielcentrum in Sint-Niklaas in februari. In maart trokken ze naar Mechelen en pleegden ze diefstallen bij een supermarkt in het centrum en bij een apotheek. Ze gingen er respectievelijk vandoor met voedsel en met verzorgingsproducten. De twee werden opgepakt dankzij camerabeelden van de stad Mechelen. Volgens beklaagden ging het om een gelegenheidsdiefstal. Ze hadden honger en daarom pleegde ze de diefstal. Er werd mildheid gevraagd en die kregen ze. De straf werd met uitstel waarvan enkel de voorlopig hechtenis effectief. Ook de opgelegde geldboete van 800 euro werd uitgesteld. (TVDZM)