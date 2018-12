Straf met uitstel voor winkeldievegge: “ Het was voor de kick” TVDZM

28 december 2018

13u30 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft Fatiha B. veroordeeld tot een celstraf van een jaar met uitstel. Ze werd schuldig bevonden aan de diefstal bij verschillende kledingzaken. “Ik deed het voor de kick”, zei ze op zitting.

Volgens het parket liep de vrouw enkele maanden geleden tegen de lamp. “Ze besloot toen om eens goed te gaan shoppen maar had blijkbaar geen zin om ervoor te betalen”, zei openbaar aanklaagster Nele Van Looy op zitting vorige maand. “De vrouw ging ervandoor met een zevental kledingstukken bij onder andere Zara en H&M.” Om de diefstallen te plegen werden telkens de beveiligingsmechanismen verwijderd. Dat leidde bij sommige kledingstukken tot schade. Uiteindelijk werd ze op heterdaad betrapt door de winkeldetective en hield haar staande in afwachting van de politie. Bij haar verhoor gaf ze de feiten meteen toe. “Ik heb een probleem”, klonk het. “Ik ben er zelfs al even voor in behandeling geweest.” Die behandeling beloofde ze verder te zetten in ruil voor een straf met uitstel. Iets waar de rechter op in ging. Er werd ook nog een geldboete van 1.600 euro gekoppeld aan de celstraf. Die werd eveneens met uitstel uitgesproken. Aan de kledingzaken moet ze in totaal een schadevergoeding betalen van iets meer dan 150 euro.