Straf met uitstel voor vechtpartij om werkmateriaal TVDZM

06 november 2018

11u25 0 Mechelen De 51-jarige Pascal D.W. uit Boortmeerbeek is door de rechter in Mechelen schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. De man ging eerder dit jaar volledig door het lint na een ruzie om werkmateriaal.

De vijftiger werd naast de vechtpartij ook nog schuldig bevonden aan verboden wapenbezit en het vernielen van een wagen. Alle incidenten ontstonden nadat D.W. één van zijn slachtoffers had ingehuurd om afbraakwerken te komen uitvoeren in zijn woning. Na die werken werd er werkmateriaal van de vijftiger meegenomen. “Ze hadden dat meegenomen omdat zij vonden dat ik hen te weinig had betaald”, verdedigde de vijftiger zich op zitting. “Ze stelden een deal voor. Het geld in ruil voor het materiaal.” Hierop trok de 51-jarige eerder dit jaar naar het centrum van Mechelen. Gewapend met een bijlhamer. Nog voor de slachtoffers uitstapten, werden ze aangevallen door de vijftiger. “De ruit werd stuk geslagen en vervolgens ging hij hen te lijf met de hamer. Een van hen raakte gewond, de andere raakte getraumatiseerd”, vertelden de advocaten van de burgerlijke partijen. Zij vroegen en kregen een schadevergoeding van ruim 2.190 euro.

Opschorting

Het verboden wapenbezit werd niet betwist. “De hamer had ik mee om me te verdedigen. Ik dacht dat ze me gingen vermoorden”, klonk het nog bij D.W.. De slagen en verwondingen werden volgens de vijftiger dan weer uitgelokt. De man beweerde namelijk dat hij als eerste werd geslagen en dat hij enkel reageerde. Hij vroeg een opschorting van straf maar kreeg die niet. “De feiten zijn voldoende bewezen door de verklaringen van de slachtoffers en een objectieve getuige”, besloot rechter Erika Colpin. “Bovendien toont u door uzelf in de slachtofferrol te plaatsen, bijzonder weinig schuldinzicht. Een opschorting is dan echt niet van toepassing.” Of de man tegen de veroordeling tot zes maanden cel met uitstel in beroep zal gaan, was dinsdag nog niet gekend.