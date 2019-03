Straf met uitstel voor informaticafraude TVDZM

26 maart 2019

13u00 0

De rechter in Mechelen heeft Bart W. uit Mechelen veroordeeld tot een celstraf van acht maanden en een geldboete van 800 euro met uitstel. De Mechelaar moest zich vorige maande verantwoorden voor informaticafraude. Hij ging geld afhalen met de bankkaart van zijn vriend. “620 euro”, klonk het bij het slachtoffer vorige maand. Hij stelde zich burgerlijke partij, vroeg en kreeg een schadevergoeding. De Mechelaar ontkende de feiten niet. Hij vertelde dat hij dronken was en de bankkaart destijds gekregen had om er boodschappen mee te doen. “Ik heb toen geld afgehaald maar ik wou het terug betalen”, luidde het in zijn verklaring aan de politie. Opdagen voor zijn proces deed hij niet, hij liet zich vertegenwoordigen door zijn advocaat. “De stress was hem teveel geworden”, klonk het.