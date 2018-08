Straf met uitstel voor inbreker 10 augustus 2018

De rechtbank in Mechelen heeft een 34-jarige Albanees schuldig bevonden aan een inbraak in een woning. Die woninginbraak gebeurde op 1 april 2018. De dief ging ervandoor met een partij juwelen, een kluis, een iPod en de Mercedes. Alleen werd deze opnieuw terug gevonden in Parijs. De politie hield het verdachte voertuig toen tegen en arresteerde de dertiger. Vorige week moest hij zich voor de inbraak komen verantwoorden. Hij ontkende de feiten niet, alleen beweerde hij dat hij de diefstal pleegde om zijn zieke moeder te voorzien van medicatie.





Verkeerd uitgedraaid

"Mijn cliënt wou naar België komen om te werken maar dat is verkeerd uitgedraaid. Hierop heeft hij de beslissing genomen om de diefstal te plegen. Verkeerd. Dat begrijpt hij inmiddels", klonk het bij de raadsvrouw van de dertiger. Zij vroegen en kregen een milde straf. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf van vijftien maanden met uitstel gedurende vijf jaar. De geldboete van 1.600 euro is wel effectief.





