Straf met uitstel voor drugdealer (27) die betrapt werd door inleveren van huurauto TVDZM

22 maart 2019

18u05 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft een 27-jarige man uit het Antwerpse veroordeeld tot een celstraf van twee jaar met uitstel. De twintiger werd schuldig bevonden aan het verhandelen van cocaïne. Hij liep tegen de lamp nadat hij een huurauto opnieuw ging binnen brengen.

Nadat het voertuig was teruggebracht naar de verhuurfirma, werden elf cocaïnepillen aangetroffen. Net zoals drie gsm’s en en een geldsom van 640 euro cash. De twintiger werd gearresteerd en gaf na een tijdje de feiten toe. Elke week verkocht hij zo’n vijftien tot 45 gram cocaïne per week om zijn eigen drugsverslaving te bekostigen. Naar eigen zeggen was hij actief sinds november 2018, alleen spraken de verklaringen van zijn afnemers dat tegen. Het parket tilde zwaar aan de feiten. De 27-jarige was nog maar net vrijgelaten voordat hij opnieuw begon te dealen. De verdediging vroeg een residentiële opname. “Op die manier kan zijn problematiek worden aangepakt”, zei de raadsman van de twintiger. De rechtbank ging daar uiteindelijk op in. Er werd wel een geldsom van 5.000 euro verbeurd verklaar.d.