Straf met uitstel voor dronken dertiger die politie te lijf ging TVDZM

04 december 2018

14u30 0 Mechelen De 39-jarige Mohamed T. uit Mechelen is schuldig bevonden aan weerspannigheid en slagen aan de politie. Hij kreeg een straf met probatie-uitstel. Op het moment van de feiten was de dertiger dronken.

De man kreeg voorlopig geen effectieve celstraf opgelegd. Het bleef bij acht maanden voorwaardelijk. Hij moet zich wel aan enkele voorwaarden houden. Een ervan is zich laten begeleiding voor zijn alcoholprobleem. Meteen ook de oorzaak van de feiten. Kort na elkaar begon hij zich bijzonder agressief te gedragen tegenover de politie. Zij moesten een eerste keer ingrijpen nadat hij twee Gouden Carolus-flessen alsook een fles whisky had leeggedronken. “Omdat meneer boos was geworden omdat hij geen trainingspak van de Rode Duivels kon kopen in de winkel”, luidde het in de vordering van openbaar aanklaagster Nele Van Looy destijds. Beklaagde maakte het niet veel later opnieuw bont. Deze keer trok hij zijn t-shirt uit en begon hij met zijn fiets te gooien naar voorbijgangers. Toen de politie arriveerde, richtte hij zijn woede tegenover de agenten. “Ze werden bespuwd en een van de agenten werd in de vinger gebeten”, besloot de aanklaagster. De man kon zich nadien niets meer herinneren. “Omwille van een black-out”, klonk het op zitting. Beklaagde vroeg en kreeg een straf met uitstel. In het verleden kreeg hij al vijftien veroordelingen achter zijn naam. Het merendeel voor smaad of weerspannigheid tegenover de politie.