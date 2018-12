Straf met uitstel voor diefstal van flessen Vodka TVDZM

27 december 2018

Lukasz M.M. heeft een celstraf opgelegd gekregen van zes maanden met uitstel. De man moest zich eerder komen verantwoorden voor de diefstal van enkele flessen Vodka. De sterke drank werd gestolen in een winkel in Lier en dateert van 5 maart 2018. Volgens het parket werd hij tien dagen later opnieuw betrapt bij een winkeldiefstal. Na zijn arrestatie, gaf hij de feiten onmiddellijk toe. Rechter Theo Byl koppelde aan de celstraf ook nog een geldboete van vierhonderd euro. Eveneens met uitstel.