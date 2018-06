Straf met uitstel voor diefstal usb-kabeltje 02 juni 2018

De 39-jarige Kelly V.S. uit Sint-Amands heeft een celstraf van vier maanden met uitstel gekregen. De vrouw stond terecht voor de diefstal van een usb-kabeltje ter waarde van net geen twintig euro. De diefstal vond plaats op haar werk. Ze moest toen spullen uit kartonnen dozen halen.





De vrouw werkte als interimkracht en werd meteen ontslagen nadat de feiten aan het licht kwamen. Dat gebeurde op basis van camerabeelden. Openbaar aanklaagster Lieselotte Claessens eiste een celstraf van vier maanden effectief omdat ze in het verleden al twee keer een opschorting kreeg voor gelijkaardige feiten.





De verdediging vroeg onder meer een werkstraf maar daar ging rechter Suzy Vanhoonacker niet op in. De vrouw moet verder ook nog 800 euro boete betalen waarvan een deel gedurende drie jaar wordt uitgesteld.





(TVDZM)