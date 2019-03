Straf met uitstel voor cocaïnedealer TVDZM

08 maart 2019

Yessaine B. is door de rechter veroordeeld tot een celstraf van twaalf maanden met uitstel. De Mechelaar stond terecht voor het verhandelen van cocaïne. Iets wat de B. ook. niet betwiste. Naar eigen zeggen kampte hij niet met een drugsverslaving maar een drugstest op zitting gaf hem ongelijk. Hij testte positief op het gebruik van cocaïne. Hiervoor had hij geen uitleg. Het parket oordeelde dat de feiten voldoende bewezen waren en vorderde een celstraf van een jaar gekoppeld aan voorwaarden, een geldboete van 8.000 euro en verbeurdverklaring van zo’n 27.000 euro. Geld dat B. door zijn verhandelen van de drugs had verdiend. De verdediging vroeg een werkstraf maar daar ging de rechter niet op in vraag. Ze veroordeelde hem naast de celstraf van twaalf maanden ook nog tot het betalen van een geldboete van 8.000 met uitstel. De komende drie jaar zal hij zich wel moeten houden aan een hele reeks voorwaarden waaronder een begeleiding voor zijn drugsproblematiek.