Straf met uitstel voor belaging van ex TVDZM

26 februari 2019

De rechter in Mechelen heeft Michel D.S. (52) uit Mechelen schuldig bevonden aan belaging. De man moest zich enkele weken geleden voor de rechter komen verantwoorden omdat hij zijn zijn ex-vriendin lastig bleef vallen en schond zelfs het huisverbod dat hem werd opgelegd. “De breuk dateert al van enkele jaren geleden maar zijn ex nam hem een tijdje geleden terug in huis omwille van medische problemen”, zei de openbaar aanklager vorige maand op zitting. “Maar van zodra hij opnieuw begon te drinken, ging het opnieuw verkeerd. Hierop werd hij opnieuw uit het huis van zijn ex gezet en werd er zelfs een huisverbod opgelegd. Alleen hield beklaagde zich niet aan die voorwaarden.” De 52-jarige Mechelaar ontkende niet dat hij haar opnieuw had opgezocht maar vond niet dat er sprake was van belaging. De rechter oordeelde uiteindelijk dat alle feiten bewezen zijn. Hij legde de man een celstraf van zes maanden en een geldboete van achthonderd euro met probatie-uitstel op.