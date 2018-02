Straf met uitstel voor 18-jarige die agent verwondt TIENER RISKEERDE VIJF JAAR EFFECTIEF, MAAR KRIJGT TWEEDE KANS TIM VAN DER ZEYPEN

01 februari 2018

02u40 0 Mechelen De achttienjarige K.D. heeft gisteren een enorme kans gekregen van de rechter in Mechelen. De tiener stond terecht voor een hele reeks feiten waaronder zelfs een poging moord. De tiener kwam er vanaf met een straf met uitstel.

Ondanks zijn jonge leeftijd is de jongeman erg gekend bij de politie. Hij stond terecht voor maar liefst tien feiten. Zo pleegde hij onder meer een straatroof in Mechelen, stal hij een fiets in Mol, probeerde hij meermaals te ontsnappen uit verschillende jeugdinstellingen, bedreigde hij mensen en herschikte hij het bureau van de jeugdrechter bij een voorleiding.





Het zwaarste feit waarvoor hij zich moest vertegenwoordigen was zelfs een poging moord. De tiener haalde toen uit met een zelfgemaakt mes van een tandenborstel naar een agent. Die was samen met nog andere collega's opgeroepen naar de jeugdinstelling in Everberg omdat zijn begeleiders hem niet naar de isoleercel kregen. De agent raakte daarbij lichtgewond. Gisteren herkwalificeerde de rechter die feiten wel naar slagen en verwondingen aan een agent in functie.





Toekomst

Ontkennen deed de jongeman niet, hij gaf alles braaf toe op zitting. De tiener vertelde de rechter dat hij elke straf wou aanvaarden die hem werd opgelegd. Het parket vorderde een effectieve celstraf van vijf jaar. De verdediging vroeg om daar niet op in te gaan. "Om de toekomst van K.D. niet te hypothekeren", zei zijn raadsman Steff Stevens. "Mijn cliënt wil zijn verantwoordelijkheid nemen maar uiteindelijk zijn hier nooit ernstige feiten gebeurd."





Rechter Suzy Vanhoonacker legde hem een celstraf op van dertig maanden, waarvan enkel de voorlopige hechtenis effectief. "Een zware straf enerzijds, een grote kans anderzijds", gaf rechter Vanhoonacker de jongeman nog mee. "Herpak je want de volgende keer dat je voor de rechter komt, is dat meteen correctioneel en vlieg je de gevangenis in. Ik hoop dat je je leven op het rechte pad brengt en je gaat gedragen als een verantwoordelijk volwassen man."





Aan de straf met uitstel werden wel voorwaarden gekoppeld. Indien hij die niet volbrengt, vliegt hij alsnog de gevangenis in. Aan het slachtoffer van de straatroof werd een schadevergoeding van bijna 2.000 euro toegekend. Of het parket in beroep zal gaan tegen het vonnis, is nog niet gekend.