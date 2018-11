Straf met uitstel na gewapende overval op supermarkt Tim Van der Zeypen

13u00 0 Mechelen De rechter in Mechelen heeft Marc S. (54) schuldig bevonden aan een gewapende overval op supermarkt Delhaize in Muizen. De vijftiger kreeg tien maanden cel met uitstel.

De man bezocht de supermarkt langs de Leuvensesteenweg in 2017. Nadat hij eerst enkele aankopen had gedaan, ging hij naar de kassa. “Daar haalde hij plots een revolver boven en eiste hij de inhoud van de kassa”, zei openbaar aanklager Nele Van Looy vorige maand op zitting. “Vervolgens wandelde hij naar buiten met zo’n 150 euro buit.” Niet veel later zou de politie hem kunnen inrekenen. Dit op basis van de nummerplaat van beklaagde zijn wagen. Deze werd opgepikt door de ANPR-camera’s. De 54-jarige Mechelaar ging meteen over tot bekentenissen. “Ik deed het om te lachen”, verklaarde hij oorspronkelijk aan de politie. Bij de onderzoeksrechter past hij deze verklaring aan: “Het was omdat ik financiële problemen had. Op het moment van de feiten was ik onder invloed van alcohol en medicatie.”

“Niet nagedacht”

Verder onderzoek bracht ook aan het licht dat de 54-jarige nog gelinkt kon worden aan een tweede feit. In een opslagplaats van het Kruidvat ging hij ervandoor met snoep uit containers en enkele plastic bakken. “Die had ik nodig om te kunnen verhuizen”, ging de vijftiger verder. “Ik dacht dat ze de deze niet meer gebruikten.” Het parket vorderde destijds acht maanden cel, de verdediging vroeg een straf met probatie-voorwaarden zodat S. geholpen kon worden. “Door een werkongeval is hij in een sociaal isolement beland. Dat zorgde op zijn beurt voor armoede en een overmatig gebruik van alcohol en medicatie”, pleitte advocaat Bart Vanmarcke. “Alle feiten worden toegegeven maar hij deed het enkel zonder er zelf eerst over nagedacht te hebben.” De rechter volgde de verdediging en sprak een celstraf van tien maanden met uitstel uit die gekoppeld werd aan probatie-voorwaarde.