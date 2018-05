Straf met probatie voor zedenfeiten met kinderen 25 mei 2018

03u03 0

Een man uit Kieldrecht heeft van de rechters in Mechelen een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel gekregen. Hij gaat zich wel moeten houden aan enkele voorwaarden. De man stond terecht voor zedenfeiten met minderjarigen. Hij zette meisjes ertoe aan om te masturberen voor de camera. Pas nadat hij werd betrapt door zijn ex, kwam alles aan het licht. De ex had hem betrapt bij een pikante chatsessie. Net nadat ze een vermoeden had, dat hij afsprak met minderjarige meisjes waaronder ook zijn nichtje.





Betasten

Op de laptop werden verschillende seksueel getinte gesprekken gevonden. Hij vroeg aan de meisjes om zich te betasten terwijl hij masturbeerde. In ruil beloofde hij driehonderd euro. Geld dat nooit gegeven werd. Soms dreigde hij er ook mee om hun foto's te verspreiden. Met de straf gaat de rechtbank mee in de vraag van de man. Hij betwistte de feiten niet. Aan een slachtoffer moet hij ook een schadevergoeding betalen. Houdt de man uit Kieldrecht zich niet aan de voorwaarden, riskeert hij alsnog een gevangenisstraf.





(TVDZM)