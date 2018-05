Straf met probatie-uitstel voor man die zwangere vrouw sloeg 11 mei 2018

02u38 1

Een Mechelaar heeft van de rechter een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel gekregen. De man stond terecht voor partnergeweld. Hij sloeg zijn zwangere vrouw in de buik. Dat gebeurde in december 2016 nadat de beklaagde in een dronken toestand thuiskwam. "Hij eiste geld van zijn vrouw. Toen die daar niet op inging, werd hij agressief", luidde het in de vordering van de openbaar aanklager destijds. De zwangere vrouw vluchtte met haar twee kinderen naar de zolder maar alsnog geraakte de man tot bij haar. Het gevolg waren enkele blauwe plekken over het hele lichaam. Even gingen ze uit elkaar na de feiten, nu wonen ze opnieuw samen. De feiten werden niet ontkend maar wel geminimaliseerd. Volgens de verdediging was er enkel een duw. De komende drie jaar zal beklaagde zich wel aan voorwaarden moeten houden. (TVDZM)