Straf met probatie na geweld tegenover ex-vriendin TVDZM

02 januari 2019

Robin H. uit Mechelen heeft een celstraf gekregen van achttien maanden met probatie-uitstel. De Mechelaar werd schuldig bevonden aan slagen en verwondingen. Eind september 2017 takelde hij zijn ex-vriendin zwaar toe. De vrouw moest zelfs opgenomen worden in het ziekenhuis. “De man heeft een zwaar alcoholprobleem en verklaarde aan de politie dat indien hij gedronken heeft, hij verandert in een beest”, zei het parket op zitting. “Beklaagde kreeg voorwaarden opgelegd en moest ontwennen maar dat liep niet zo vlot. Na zijn voorlopige vrijlating pleegde hij nog twee nieuwe feiten.” De feiten werden niet betwist maar wel gekaderd. “Ja, hij heeft een kort lontje en ja, hij is uit de bocht gegaan. Maar inmiddels heeft hij een nieuwe relatie waar geen slagen vallen. Dus meneer kan zich wel degelijk aan voorwaarden houden”, repliceerde de raadsman destijds. Hij vroeg en kreeg een straf met uitstel.