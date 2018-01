Straatrovers krijgen tot drie jaar cel 02u25 0

Vier mannen zijn gisteren veroordeeld voor twee straatroven. Ze hadden eerst een man in de buurt van het station om een sigaret gevraagd. Vervolgens sloegen de verdachten hun slachtoffer en werden er stampen uitgedeeld. Eens het slachtoffer op de grond lag, gingen ze ervandoor met de gsm. Even later moest de politie reageren op een tweede straatroof, niet ver van de eerste. Daar gingen ze aan de haal met geld. De daders konden geïdentificeerd worden door het doorgedreven onderzoek van de recherche. Twee van hen werden diezelfde nacht nog gearresteerd. Drie verdachten kregen gisteren elk een celstraf van drie jaar. Een verdachte werd veroordeeld tot twee jaar effectief. Deze man was volgens het parket slechts betrokken bij een feit. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis, was gisteren nog niet bekend. (TVDZM)