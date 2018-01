Straatrover "stortte zich als hyena" op slachtoffer 30 januari 2018

Een jonge Mechelaar kwam zich gisteren burgerlijke partij stellen tegen de achttienjarige Mohamed C. De tiener stond terecht voor twee brutale straatroven. Hij riskeert achttien maanden cel.





Beide feiten vonden plaats afgelopen zomer in het centrum van Mechelen. De ene was al wat brutaler dan de andere. "Hij stortte zich als een hyena op mijn cliënt", zei meester Frédéric Thiebaut, de raadsman van een van de slachtoffers. "Gelukkig kan mijn cliënt dit nog navertellen. Want we hadden evengoed voor het hof van assisen kunnen staan voor roofmoord. Of hij zat misschien voor de rest van zijn leven in een rolstoel." Midden juli werd het slachtoffer uit het niets aangevallen en bestolen in een park. De man moest klappen en stampen incasseren van beklaagde die er samen met een groepje minderjarigen aanwezig was.





"Meneer hier was zo'n danige held dat hij hem ook nog een keer tegen het achterhoofd sloeg in zijn vlucht", aldus de openbaar aanklager. "Het slachtoffer verloor drie tanden, een brak er af. Verder liep hij verschillende zwellingen op ter hoogte van zijn oog. Hij liep zeer ernstige verwondingen op." Dat de tiener niet aan zijn proefstuk toe was, getuigt ook de politie. Daar was hij desondanks zijn jonge leeftijd al gekend voor vijftien verschillende feiten van diefstal en slagen en verwondingen. Enkele dagen voor deze feiten had de beklaagde ook al een gsm uit de handen getrokken van een meisje. Tegen de man werd er gisteren een celstraf van achttien maanden effectief gevorderd. Meester Pieter De Wit, die de verdediging van C. op zich nam, kwam een werkstraf vragen. Vonnis volgende week. (TVDZM)