Straatnaam eert operazangeres Berthe Seroen Wannes Vansina

27 november 2018

20u53 0 Mechelen De Mechelse gemeenteraad heeft zopas beslist om een straat te noemen naar Berthe Seroen. Op die manier wil ze hulde brengen aan de gevierde operazangeres.

Berthe Seroen werd in 1882 geboren in Mechelen en zong bij de Koninklijke Vlaamse Opera in Antwerpen en in de Koninklijke Muntschouwburg in Brussel. In 1909 richtte ze een privé-zangschool op in haar geboortestad Mechelen en organiseerde ze concerten. Omwille van het uit uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vluchtte ze naar Nederland. Sindsdien woonde en werkte ze in Amsterdam, waar ze in 1957 overleed. “Ze kan op één lijn geplaatst worden met andere bekende ‘culturele Mechelaars’ uit die tijd zoals Prosper Verheyden, Kamiel Lefèvre en Gustaaf Van Hoey”, aldus de stad.

Kantvelde

De straat komt in de verkaveling Kantvelde, tussen de Oude Antwerpsebaan en de oprit E19. Een van de drie loten situeert zich op een braakliggend terrein gelegen aan een nieuw aangelegde toegangsweg. Bostoen plant er elf eengezinswoningen en een gebouw met drie appartementen. Voor de overige twee loten wordt gewerkt aan een nieuw project.