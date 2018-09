Straathoekwerkers varen als piraten op kanaal 05 september 2018

02u33 0 Mechelen Vandaag en morgen maken de 'Piraten van de Dijle' het kanaal Leuven-Dijle onveilig. De straathoekwerkers en hun gasten maken een tweedaagse vlottentocht van Haacht naar Mechelen.

Zes maanden werkten de drie straathoekwerkers en hun gasten aan een vlot. "De bouw bracht de gasten niet alleen technische vaardigheden bij. Meer gasten leerden straathoekwerk kennen, ze leerden samenwerken en hun netwerk werd groter", vertelt preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V). De bouw vond plaats in de Potterij. Plots hadden de gasten een 'eigen' plek. "Ze moesten niet over hun problemen praten, maar de gesprekken kwamen gaandeweg wel op gang", zegt straathoekwerker Laurens Tuypens. "Het was fantastisch", vertelt Daniel. "Ik zat in een dip, maar ben weer opgestaan. Ik ga mij nu laten opnemen om mij te laten behandelen voor mijn alcoholverslaving. Ik heb twee kinderen, ik mag en wil niet opgeven", klinkt het hoopvol.





Verjaardag

Piraten van de Dijle past in de 20ste verjaardag die het straathoekwerk in Mechelen dit jaar viert. De problemen bleven dezelfde, maar de vindplaatsen zijn anders. "Terwijl we onze gasten vroeger vonden op café en de openbare ruimte, is het nu vaak thuis", zegt Jan Beukelaers. Werk genoeg. "We hebben ons werkingsterrein begin dit jaar nog verkleind tot de binnenstad, al komen we daar ook nog wel buiten, vooral na doorverwijzing."





(WVK)