Straathoekwerkers leggen werking uit in filmpje 26 februari 2018

02u23 0

Om de meerwaarde van straathoekwerk aan te tonen, lanceert de dienst Preventie van de stad Mechelen een nieuw filmpje. Daarin wordt uitgelegd wat straathoekwerk is en waarom het nodig is. Volgens preventieschepen Stefaan Deleus (CD&V) komen daar regelmatig vragen over. "Straathoekwerk is een mooie aanvulling op de klassieke hulpverlening. Voor diegenen die de weg niet vinden naar de hulpverlening, komt de hulpverlening naar hen toe. Door de laagdrempeligheid en positieve benadering bouwen de straathoekwerkers een vertrouwensrelatie op met de meest kwetsbaren zodat ook zij de hulp krijgen die ze het meest van iedereen nodig hebben", aldus Deleus. Je kan het filmpje bekijken via www.mechelen.be/straathoekwerk. (WVK)