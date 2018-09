Stort in Lange Nieuwstraat opgeruimd 06 september 2018

De Mechelse uitvoeringsdiensten hebben de voormalige KBC-parking in de Lange Nieuwstraat opgeruimd. "Van zodra ik kennis heb genomen van het stort, heb ik de plek laten opruimen. Het is private grond, geen stadsgrond. De factuur wordt integraal doorgestuurd naar de eigenaar met nog een GAS-boete er bovenop. Hij is mogelijk niet de sluikstorter, maar is verplicht zijn terrein netjes te houden", aldus burgemeester Bart Somers (Open Vld), die eraan toevoegt dat de diensten de plek systematisch zullen blijven opruimen. Hij kwam daarmee tegemoet aan een vraag van gemeenteraadslid Hans Keldermans (Vlaams Belang), die het probleem aankaartte, naar eigen zeggen omdat verschillende meldingen uit de buurt zonder gevolg bleven. (WVK)