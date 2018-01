Stormloop blijft uit op eerste soldendag 02u31 0 Marc Aerts De Bruul, gisterochtend: allesbehalve een overrompeling. Mechelen De eerste soldendag in de Mechelse binnenstad was gisteren niet meteen een succes. De opkomst was matig.

Woensdag was het niet meteen over de koppen lopen in de Mechelse winkelstraten De Bruul, Onze-Lieve-Vrouwestraat en de IJzerenleen. Volgens verschillende winkeliers bleef de opkomst eerder beperkt. Nergens moest er lang aangeschoven worden aan de kassa's. Met de eerste echte soldendag werd meer volk verwacht, toch zijn de winkeliers niet meteen pessimistisch.





"Het is nog vroeg", klonk het. Een koppel uit Haacht zakte gisteren speciaal af naar Mechelen om hun inkopen te komen doen. "Het was de enige dag die we nog konden", vertellen Tim Van Rompaey (36) en Elly Merckx (38). 's Ochtends zakte het koppel af omstreeks 10.30 uur. "Veel volk was er op dat moment nog niet", gaan Tim en Elly verder. "In de namiddag was het toch wat drukker."





Het koppel liet Leuven gisteren links liggen en koos specifiek voor Mechelen om er te komen





shoppen. "Het is hier veel netter dan in Leuven. En veel aangenamer. We komen hier graag. Ook in de weekends."





Marc Aerts Tim en Elly kwamen vanuit Haacht.