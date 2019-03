Storm raast over regio: daken afgerukt, bomen omgewaaid, wegen versperd, musical afgelast en één gewonde

Els Dalemans

10 maart 2019

19u36 0 Mechelen De storm die zondagnamiddag over het land raasde, heeft ook in de regio Mechelen-Lier lelijk huisgehouden. In de hulpverleningszone Rivierenland liep het aantal interventies op tot meer dan 1000. In Mechelen raakte één man gewond, in Willebroek werden in één straat 6 daken van woningen gerukt, in Puurs-Sint-Amands werd de voorstelling van de musical 40-45 geannuleerd.

Over het hele grondgebied van de hulpverleningszone werden bomen ontworteld, takken afgerukt, gingen hekwerk en zeilen vliegen, waaiden dakpannen weg. “Ook in stad Mechelen gingen de meeste oproepen over dit soort zaken”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Wel raakte in de Dijlestad één man gewond, door een omgevallen boom. De man kon zichzelf bevrijden nog voor de hulpdiensten ter plaatse waren, hij werd wel overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging.”

In buurgemeente Willebroek riep burgemeester Eddy Bevers (N-VA) het crisisoverleg samen. “Ook bij ons gingen de meeste meldingen over omgewaaide bomen op woningen, wegen en openbaar domein. Maar ook enkele daken of delen ervan sneuvelden, in de Zwaluwstraat zelfs van 6 aaneengesloten woningen. De roofing van het plat dak loste hier over de volledige oppervlakte. We konden zondagnamiddag al een aannemer vinden die startte met de reparatie. Ook onze technische dienst ging mee aan de slag om samen met politie en brandweer zo veel mogelijk hulp te bieden en de wegen zo snel mogelijk weer vrij te krijgen.”

In Puurs-Sint-Amands besloot Studio 100 om de namiddagvoorstelling van de musical 40-45 te annuleren. “We volgden het advies van de lokale nooddiensten, en besloten om uit veiligheidsoverweging één show niet te beginnen”, zegt Jan Pieter Boodts. “We spelen tenslotte nog altijd in een tijdelijke constructie, die speciaal voor deze musical werd gebouwd. We moesten heel wat mensen teleurstellen die op het moment van de mededeling al aanwezig waren in de foyer, maar de veiligheid van onze medewerkers en bezoekers primeert altijd. Alle tickets kunnen vanzelfsprekend omgeruild worden voor een latere datum.”

In het kasteeldomein d’Ursel in Hingene (Bornem) sneuvelden in de beukendreef drie beuken van 130 jaar oud. Een afgeknakte lindeboom kwam op de oprijlaan van het kasteel terecht, een plataan eindigde in de walgracht. “Gelukkig hadden we zondagochtend al de poorten van het park gesloten én is er niets op onze gebouwen terechtgekomen”, zegt directeur Koen De Vlieger.

Ook aan de andere kant van Mechelen regende het meldingen. In Duffel was het alle hens aan dek voor Circus Vegas, dat net de tenten opbouwde voor een reeks voorstellingen op het Van der Lindenplein. De medewerkers legden zo veel mogelijk zeilen en constructies plat, de trucks van het circus werden rondom de grote tent gezet zodat men daar het dak van de tent aan kon bevestigen. Nog in Duffel werd het dak van een woning op de Binnenweg afgerukt, de constructie kwam deels op de veranda en deels in de achtertuin terecht.

In Bonheiden werd het kerkplein afgezet omdat de dakpannen van een café naar beneden vielen. Langs verschillende grote doorgangswegen, zoals de Weynesbaan, de Waversesteenweg en de Lange Dreef, waaiden bomen om die het wegdek meerdere uren versperden. Ook in Lier rukten de hulpdiensten uit naar onder andere de Antwerpsesteenweg, waar een boom sneuvelde en een plat dak én pannendak het begaven. Ook in het stadspark sneuvelden meerdere bomen.