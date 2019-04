Stille wake voor door politie neergeschoten man verloopt sereen: “We eren Mohamed, maar ook de slachtoffers” Antoon Verbeeck

14 april 2019

19u20 0 Mechelen De familie van Mohamed E.O.,de man die door de politie werd neergeschoten nadat hij zijn vrouw en een fietsster had gestoken met een mes, organiseerde zondag een wake op het plein achter het voormalig ziekenhuis aan de Zwartzustervest. “We willen niet alleen Mohammed, maar ook de slachtoffers eren”, zegde zijn nicht.

De wake zou aanvankelijk plaatsvinden op de Grote Markt, maar werd met het oog op de openbare orde verhuisd naar het plein aan de Zwartzustervest. De nicht van Mohamed, Fatima el Houfi, nam het woord in naam van de familie. “We zijn blij dat de burgemeester ons toelating heeft gegeven. Deze wake is voor ons de afsluiter van een moeilijke periode. Er is veel negativiteit geweest en wij hebben nooit het gevoel gehad dat wij gehoord werden. Wij willen duidelijk maken dat vandaag niet in het teken staat van leedvermaak. Wij zijn op zoek naar verbinding en vrede. Vandaag herdenken we Mohammed zoals hij was, maar willen we ook de slachtoffers eren. We vinden het jammer dat het op deze manier is gelopen.” Een 100-tal mensen kwam samen op het plein.

Mohamed E.O. werd in februari door de politie neergeschoten nadat hij eerst zijn vrouw had verwond met een mes en daarna klanten had bedreigd van de Spar op de Tervuursesteenweg. Een passante werd door E.O. in de nek gestoken. De man zou met drugs- en psychische problemen hebben gekampt.

Andere oplossing

Saïd Boya was één van de aanwezigen zondag. “Ik kom de familie van Mohammed steunen. Zijn broer is mijn collega. Dit is de manier om te reageren op het voorval, op een serene en rustige manier. De brandstichtingen na zijn dood uit wraak, maken het probleem alleen maar erger. Naar mijn mening had de politie dit op een andere manier kunnen oplossen. Ze hadden hem in de voet kunnen schieten. Ik stel me de vraag of dit ook bij iemand met een andere huidskleur was gebeurd.”

Politiek activist en lid van de partij BeOne Karim Hassoun, die het woord nam tijdens de wake, was duidelijk. “Als hij Jan of Christian had geheten, was Mohamed waarschijnlijk niet doodgeschoten door de politie.”

De familie van Mohamed deed via sociale media een oproep om tijdens de wake alle rust te bewaren, wat gerespecteerd werd. “De bijeenkomst kende een rustig en sereen verloop. Er deden zich geen incidenten voor”, deelde de politie van de zone Mechelen-Willebroek mee.

Tegenactie

Oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang maakten in de aanloop naar de wake duidelijk dat ze het onbegrijpelijk vinden dat de burgemeester groen licht gaf voor het initiatief. Vlaams Belang hield in zijn partijhuis op de Grote Markt een tegenactie: politieagenten die geen dienst hadden, kregen een traktatie en er kwamen zwaailichten achter het raam. “Dit om de agenten te bedanken de samenleving te vrijwaren voor ergere dingen. Er zijn vandaag al enkele agenten langs geweest”, zei Frank Creyelman (Vlaams Belang). Marc Hendrickx (N-VA) had dit weekend nog contact met het slachtoffer. “Serieuze slachtofferbejegening is haar tot nu toe niet gegund.”

Burgemeester Bart Somers (Open Vld) gaf eerder al te kennen dat hij de wake misplaatst vond. “Dit ten aanzien van de slachtoffers. Maar ik kan dat niet zomaar verbieden. Mocht ik alleen manifestaties toestaan waar ik sympathie voor had, dan was ik een dictator en geen democraat.”